’Bij eerste incident al ingrijpen’

De wedstrijd FC Groningen - Ajax werd afgelopen zondag gestaakt nadat er vanaf de tribune tot twee keer toe rookbommen op het veld waren gegooid. FC Groningen wilde na het eerste incident niet ingrijpen uit angst voor escalatie, dat zou traumatisch zijn voor kinderen. Angst is echter een slechte raadgever. Als de politie het bewuste vak had schoongeveegd hadden de kinderen, niet alleen in het stadion maar ook voor de tv, geleerd dat zoiets niet ongestraft kan gebeuren. Dat was een goed voorbeeld geweest. Men had kunnen zien dat er daadkrachtig wordt ingegrepen als er een paar idioten ’jouw uitje’ willen verstoren.

En de supporter die het veld opkwam, gaat nu als een held door het leven bij zijn kompanen. Hij krijgt van de rechter een beperkte taakstraf en een stadionverbod dat waarschijnlijk niet gehandhaafd wordt. Maar voor veel kinderen (en volwassenen) is hun uitje verknald.

De autoriteiten moeten niet zo bang zijn om in te grijpen, kinderen zien tegenwoordig wel ergere dingen op internet. Volgens FC Groningen-directeur Wouter Gudde had de club er alles aan gedaan om ongeregeldheden te voorkomen. Nou, dat hebben we gezien.

Dick v/d Meij, Oegstgeest