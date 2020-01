’Maak kamerverhuur aantrekkelijk’

Geef mensen die een kamer verhuren eens belastingvoordeel. Maak spotjes op TV zodat men er eens over gaat nadenken om iemand in huis te nemen. Daarmee kun je alleenstaanden en studenten die geen dak boven hun hoofd hebben helpen. Mensen nemen geen huurders in huis door de vele regels van de overheid en de problemen met toeslagen.

Ook ouderen zouden dan een kamer kunnen verhuren. Het lost ook nog eens eenzaamheid bij ouderen gedeeltelijk op. En zo hebben zij een extraatje op hun AOW of pensioen. Laten we beginnen bij Universiteiten en daar een open dag organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Nodig burgers uit die een woning hebben en een kamer willen verhuren en breng ze in contact met studenten.

Ook moeten er meer open dagen komen bij gemeentes, woningnet en werkgevers. Op die manier kunnen mensen eerst rustig contact maken, voordat ze iemand in huis nemen. Want ook die drempel moet worden weggenomen.

M Ooijen