’Geef Roelf B. de zwaarste straf’

Topsprinter Roelf B. had gehoopt om met zijn drugssmokkel naar Hongarije een ‘rijk man’ te worden. Dat anderen verslaafd en in de problemen zouden raken, deerde Roelf niet; als híj er maar financieel beter van werd, onder het motto ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’.

Welnu, ik hoop dat hij de zwaarst mogelijke straf opgelegd krijgt. Laat hem maar een voorbeeld zijn voor anderen die hopen door drugshandel rijk te worden ten koste van vele onschuldigen.

Kees Hooreman, Haarlem