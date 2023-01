Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns, energiespecialisten ’We moeten leren leven met een nieuwe gaswereld’

Opslag van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. De lng-terminal is een joint venture van NV Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak NV en verzorgt de aan- en doorvoer van lng voor Noordwest-Europa. Ⓒ ANP/HH

Dat de gasprijzen blijven dalen door het zachte winterweer, is goed nieuws voor de Europese overheden. Gloort voor de consument op den duur een minder hoge energienota? Volgen Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns is er hoop, maar moeten we ons vooral niet rijk rekenen.