Brief 3 ’Meer Gronings gas oppompen’

Financieel

Benzineprijs stijgt naar recordhoogte

De benzineprijs is zaterdag verder opgelopen. De Nederlandse adviesprijs voor Euro95 steeg zaterdag tot een nieuw recordbedrag van €2,227 per liter, aldus data van consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt.