Uitslag stelling: ’Vrije tijd meer afbakenen’

Het Europees Parlement buigt zich over een plan van PvdA-Europarlementsariër Agnes Jongerius om het ’recht op onbereikbaarheid’ voor werknemers vast te leggen in de Europese regelgeving. Zo’n wet is volgens 57 procent van de respondenten meer dan welkom. Een deelnemer legt uit: „De 24 uurs economie, ict, de smartphone etc. hebben ervoor gezorgd dat de werktijd geen beperking meer kent” En werkgever zijn maken hier misbruik van, zeggen veel deelnemers. „Te veel bedrijven vinden het normaal dat werknemers 24/7 bereikbaar zijn.” En: „Daar staat ook nog eens niets tegenover.” Iemand anders gaat hierop door: „Je moet het recht op onbereikbaarheid wettelijk vastleggen want werkgevers gaan dit uit eigen beweging niet doen. De mobiele telefoon wordt anders een hondenriem waar 24 uur per dag aan wordt getrokken. Je moet duidelijk afgebakende privétijd hebben om vervolgens weer 100% te kunnen presteren.”

De coronacrisis heeft het belang om tot regelgeving te komen op dit vlak extra onderstreept omdat veel mensen nu thuiswerken, vindt ruim de helft van de respondenten. „Nu met thuiswerken lopen privé en werk door elkaar heen en dat is niet goed. Er zijn maar weinig werknemers en werkgevers die duidelijke grenzen trekken.” Zeker 40 procent van de respondenten heeft dan ook de indruk sinds het thuiswerken meer tijd met werk bezig te zijn omdat er geen duidelijke scheiding is tussen werktijd en privétijd. „Door thuiswerken, constante mails en WhatsApp-communicatie worden we veel meer privé belast. Maar je gevoel zegt ook dat je het berichtje moet lezen. Erg dubbel allemaal”, zegt iemand die hiermee worstelt. Een derde geeft aan het gevoel te hebben altijd maar bereikbaar te moeten zijn voor werk. Dat gevoel levert veel stress op. „Ik ben voor het vastleggen van dit ‘recht op onbereikbaarheid’ in een wet om de gezondheid en het welzijn van de mens te beschermen.”

Hoewel veel stemmers er net zo over denken is een relatief grote groep van mening dat zoiets niet op Europees of nationaal niveau hoeft te worden vastgelegd. „Dit is meer iets voor cao-onderhandelingen.” Menig stemmer vindt ook dat het erg afhankelijk is van de functie of men wel of niet buiten werktijd bereikbaar dient te zijn. „Daarom zou het beter zijn om dit te regelen in een arbeidsovereenkomst”, wordt er gezegd. Bovendien zijn werknemers best in staat om zelf te bepalen hoe ze hun tijd indelen. „Het is toch ook niet bij wet verplicht om wel bereikbaar te zijn”, merkt een stemmer op. „Je kunt prima zelf bepalen of je wel of niet ergens op reageert als je vrij bent”. Menig respondent heeft dit al voor zichzelf geregeld en vindt daarom een wet onnodig: „Geen privételefoon voor werk gebruiken of zorgen dat dat nummer niet bekend is”, is één van de opties. „Neem gewoon de telefoon niet mee in privétijd. Of neem een dubbele simkaart. Gewoon een kwestie van duidelijk zijn naar je baas toe, zeggen deze stemmers: „Na mijn werk zet ik de werktelefoon gewoon uit en ben ik privé bereikbaar. Dienst is dienst en borrel is borrel.”