Bij het verlaten van een begrazingsgebied moest ik afstijgen en het klittenband van de deken losmaken om een hekje te openen. Ik ben hierna verder gereden en merkte vlak voor stal dat ik de deken was verloren. Vergeten het klittenband vast te maken. Vandaag ging ik terug om naar de verloren deken uit te kijken. En ja, daar was hij op de Lage Vuurscheweg over een afsluitbalk gehangen en had ik mijn deken weer terug. Top!

C.A.M. Abma