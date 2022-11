’Politieke veroordeling blijft uit’

Het valt op dat harde veroordelingen uit de politiek uitblijven. Sympathisanten hoeven voor deze lui ook geen excuses aan te bieden of zich te distantiëren. Hoe anders is het bij de boerenprotesten. Boeren die vechten voor hun bestaan worden door media en politiek weggezet als terroristen. Hoe durven ze een weg te bezetten, de stad in te rijden met tractoren of vlaggen ondersteboven te hangen! Als klimaatactivisten dit doen, wordt het gelijk goedgepraat. Voldoet de term ‘klimaatterorist’ daarom niet beter?

Moniek Daemen, Rijsbergen