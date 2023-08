’Niveau leerkracht vroeger hoger’

Bekijk ook: Laat lesgeven over aan gekwalificeerde leraren

Gedeeltelijk ben ik het eens met hoogleraar Klaas van Veen (Tel. 29/8). Geen gastdocenten en andere helpers voor de klas. Het is al erg genoeg dat leerlingen opgezadeld worden met twee leerkrachten in plaats van een fulltime leerkracht. Het is waar dat kinderen van laagopgeleide ouders een achterstand hebben ten opzichte van kinderen van hoogopgeleide ouders.

Maar wat is daarvan de oorzaak? Hoogopgeleide ouders gaan na schooltijd met hun kinderen lezen, rekenen, spelling als dit nodig is, al hebben ze er geen zin in en wil het kind niet. Dit gebeurt vaak niet bij laagopgeleide ouders.

Een andere oorzaak is dat vroeger kinderen van laagopgeleide ouders wel zonder extra les goed konden lezen, taal en rekenen. Het niveau van de leerkracht was veel hoger. Nu zitten er vaak tien kinderen per groep die de spelling en het rekenen niet beheersen. Vele kinderen krijgen via dure instituten bijles. Dit wordt betaald door de gemeente, want ze hebben dyslexie of dyscalculie.

Vroeger zaten in een groep meer leerlingen dan nu. Ook mijn ouders hadden alleen lagere school en beheersten het rekenen en schrijven foutloos met een prachtig handschrift. Ze konden mij niet helpen toen ik op de mulo en op de kweekschool zat, maar het onderwijs was zo goed dat het niet nodig was.

Riek Kerkhof-Willems, Bunnik