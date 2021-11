Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Waar was Hilversum bij afscheid Rob de Nijs?

Door Evert Santegoeds

Je zou verwachten dat er iemand in Hilversum aanslaat zodra het nieuws binnenkomt dat een ster van het kaliber Rob de Nijs – met sinds de jaren vijftig hits in elk decennium – zijn afscheid aankondigt. Dat er complete reportagewagens afreizen naar de zaal waar het laatste concert plaatsvindt en dat zo’n emotioneel gebeuren wordt vastgelegd om daar op tv heel veel mensen een plezier mee te doen. Maar zelfs de omroep die hiervoor toch was opgericht, komt niet verder dan een hommage aan de grote ster in een middagprogramma.