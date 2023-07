Ik had inktcartridges besteld bij Printvoordeelshop Zwolle, maar per abuis had ik de verkeerde besteld.

Even een mailtje gestuurd met de vraag: 'Hoe lossen we dit op?' Kreeg de andere dag bericht terug dat ze mij uit coulance de juiste cartridges kosteloos zullen opsturen. Die heb ik ontvangen en de foutieve bestelde cartridges hoeven niet teruggestuurd. Een dikke duim voor Printvoordeelshop Zwolle! D. Halbersma