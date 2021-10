Premium Het beste van De Telegraaf

Wooncultuur gesloopt door paniekpolitiek

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Het houdt niet op: een kabinetscrisis, een formatiecrisis, een bestuurlijke crisis, een energiecrisis en een woningcrisis die groteske vormen aanneemt. Bovenop de ellende die de wooncrisis al veroorzaakte, komt nu de onzalige aansporing van het IMF en De Nederlandsche Bank om huisbezit als vermogen te belasten. Natuurlijk. Laat mensen die met moeite hun hypotheek hebben afgelost en van een mager pensioen leven zich in de schulden steken om duizenden euro’s per jaar extra bezitboete te betalen, dan is de woningmarkt fijn ’gereset’. Alsof dat de miljoen woningen oplevert die dit land acuut tekortkomt. Alsof dat de misstanden in de huursector oplost en de vastgoedspeculanten afremt.