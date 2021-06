’Gezonde tieners inenten is de omgekeerde wereld’

,,Laten we kinderen niet als schild gebruiken”, vinden de medici van het Artsen Covid Collectief. Ⓒ foto ANP/HH

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medisch-risicogroepen te vaccineren met Pfizer tegen Covid-19. Het wachten is nu op een advies over het inenten van gezonde kinderen vanaf 12 jaar. Een groep medici is hier zeer bezorgd over.