Brief 3 ’Gemeenten moeten zelf bezuinigen’

Je kon er op wachten. Ongeveer honderd gemeenten verkeren in geldnood en de rest zal wel volgen. De coronacrisis wordt als oorzaak aangewezen. Mogelijk. Toch valt er wel wat op af te dingen: de jeugdzorg is m.i. de grootste kostenpost en moet niet door de gemeenten worden gefinancierd maar door de ouders. Die zijn en blijven (ook financieel) verantwoordelijk voor hun kinderen. Verder zijn gemeenten vaak zelf een ’rupsje nooit genoeg’ door de ’praalpaleizen’ die ze als gemeentehuis hebben laten bouwen. En er wordt ook niet gekeken of al die ambtenaren echt nodig zijn. Allemaal zaken die anders kunnen. Genoeg is genoeg.

S.P. Boltjes, Lieshout