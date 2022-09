Advocaat van Taghi aangeschoten wild

TV

Advocaat wil aanpassing programma Ewout Genemans

De uitzending van het RTL-programma Ewout: moet worden aangepast, vindt advocaat Inez Weski. Ze heeft een klachtenbrief gestuurd naar RTL over de uitzending Mee met de zware jongens, waarin wordt gesproken over haar cliënt Mario R., zonder dat hij hiervan op de hoogte was of toestemming had gegeven....