’Jongeren hebben maling aan ouderen’

Er zaten jongeren aan tafel bij Jinek met een verschillende achtergrond: muziekproducers, studenten, etc. Allen waren het er over eens dat zij als groep zwaar getroffen worden door de coronaregels. Zij vinden ook als groep, dat ouderen maar in quarantaine moeten gaan, zodat zij als vanouds kunnen feesten. Het is per slot van rekening toch niet hun schuld dat ouderen kwetsbaarder zijn voor dit virus.

Ik vraag me werkelijk af waar ze de brutaliteit vandaan halen. Ik ben 65 jaar en ging ook elk weekend naar een concert, kroeg of lekker uit eten. Dat kan nu dus niet meer. Vervelend? Ja, maar mij hoor je niet klagen en als de situatie andersom zou zijn, dus dat jongeren de kwetsbare groep zouden zijn, zou ik hemel en aarde bewegen om ze te beschermen. Ik kan daarom geen enkel begrip opbrengen voor de jongeren die willen feesten en schijnbaar maling hebben aan hun ouders en/of grootouders.

Rob Muller