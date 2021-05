’CDA kan beter Van Lienden sensibiliseren’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zeker 13 miljoen euro extra betaald voor de mondkapjes die politiek commentator Sywert van Lienden heeft geleverd.

Van Lienden heeft zijn politieke netwerk en zijn medianetwerk ingezet om deze deal tot stand te brengen. In de media deed hij zich voor als de onbaatzuchtige filantroop en zette hij VWS onder druk met berichten dat ze niet meewerkten aan zijn ’liefdadigheid’. Nu blijkt dat deze deal niet via de non-profit stichting is gelopen, maar via een in allerijl opgerichte BV. Het moge duidelijk zijn dat Van Lienden een heel andere pet op had toen hij mee schreef aan het laatste verkiezingsprogramma van het CDA. In dat programma staat: ’De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets voor zover die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen. Winstuitkeringen horen hier ook niet bij.’ In plaats van Van Omtzigt had het CDA beter Van Lienden kunnen sensibiliseren.

Henk Versteeg, Nunspeet