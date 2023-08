Brief 1: ’Mensen in de zorg meer betalen’

Vrijwilliger in de zorg, mantelzorgen voor je familie en je zieke buurvrouw en helpen op school. Daarnaast vrijwilliger bij de sportclub. En nu, ook al gratis personeel gezocht voor in het ziekenhuis. Het loopt volledig uit de hand. Als je van je burgers verwacht dat ze 60 uur of meer in de week gaan werken, kun je misschien ook eens proberen om je eigen mensen te motiveren wat meer uren te gaan werken. Want dat is het eigenlijke probleem. Alleen kost dat wel geld en dat is blijkbaar niet de bedoeling.

Rob de Jonge, Westervoort

