Uitslag stelling: ’Grondpersoneel belonen’

Sinds het wegvallen van de zomerbonus is het weer chaos op Schiphol door perstoneeltekort op de luchthaven. Nu geldt alleen nog een ’Schipholbonus’ van 1,40 euro per uur voor het luchthavenpersoneel. Driekwart van de stellingdeelnemers denkt dat door het herinvoeren van een riante bonus op korte termijn weer personeel naar de luchthaven kan worden getrokken. „Die zomerbonusregeling had nooit moeten stoppen en vooral niet toen de winstcijfers bekend werden.” Anderen zien dit echter niet als een oplossing. „Mensen die op een ’herfstbonus’ afkomen zijn geen langetermijnoplossing. Er is een structurele salarisverhoging is nodig.”

Veel stemmers hameren vooral op betere arbeidsomstandigheden voor het grondpersoneel: „Bagagemedewerkers moeten veiliger kunnen werken, schandalig hoe dat er nu aan toegaat”, zegt iemand. En: „Betere roosters bieden waar je voldoende rust in hebt. En geen werkgever die je op je vrije dag lastigvalt met de oproep om extra te werken. De directie moet zich ook meer laten zien op de werkvloer en helpen daar waar het nodig is.” Ook het aanbieden van meer vaste contracten, zoals vakbond FNV bepleit, zal meer mensen ertoe verleiden om op Schiphol te gaan werken, denkt 91 procent van de stemmers.

Hoewel veel deelnemers vinden dat het grondpersoneel van Schiphol beter betaald moet krijgen zijn er minder bereid om extra te betalen voor een vliegticket als het luchthavenpersoneel beter betaald krijgt. Niet de burger moet hiervoor opdraaien, stelt men: „Dit moet bekostigd worden door de bestuurders en aandeelhouders van Schiphol in te laten leveren op hun inkomen. Zij verdienen idioot veel geld over de ruggen van het grondpersoneel”. Iemand anders spreekt schande van de ’organisatorische wanprestatie over de ruggen van de betalende passagiers!’

Van de stemmers heeft echter slechts een kwart zelf last gehad van de vliegchaos. Ongeveer een vijfde geeft aan minder snel voor een vliegvakantie te kiezen uit angst voor wachtrijen en geannuleerde vluchten.

Het gros is ervan overtuigd dat steeds meer internationale luchtvaartmaatschappijen de Nederlandse luchthaven zullen mijden door de situatie van afgelopen maanden. Velen denken dat Schiphol zijn beste tijd gehad heeft en ‘oude glorietijden’ niet zullen herleven. „De directie is hiervoor verantwoordelijk en moet opstappen”, stelt 88 procent. „Door de beveiligers en bevrachters financieel uit te persen heeft de directie deze crisis veroorzaak en moet dus weg!”, aldus een stemmer.

Een derde van de respondenten ziet de positieve kant in van de Schipholcrisis en is van mening dat we dit moeten aangrijpen om minder te vliegen. „De vliegchaos leidt tot minder reizigers en dat levert een positieve bijdrage aan het milieu.” Hiermee lost het probleem zich vanzelf op, denken sommigen: „De oplossing is niet of veel minder vliegen. Maak tickets 50% duurder. Dan haakt men vanzelf af”. Een deelnemer is stellig: „Wie nu nog vliegt moet zich schamen. Laat ze lekker lang in de rij staan, kunnen ze nadenken over wat ze het milieu aandoen.”