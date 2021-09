’Vertrouwen in politiek weg’

De afgelopen tien jaar is zo’n beetje alles kapotbezuinigd met als gevolg dat we nu overal achteraan lopen. Huizentekort, ic-beddentekort, onderbezetting bij politie, hoge criminaliteitscijfers en zo kan ik nog wel even doorgaan. Laten we hopen dat we het vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen, maar daar zal hard aan gewerkt moeten worden.

F. van Gelderen, Hilversum