’Senaat laat steken vallen’

Hij is deskundig, eerlijk en weet goed uit te leggen waar het allemaal aan schort in Nederland. Ook dit keer weer, met zijn analyse van de functie van de eerste Kamer. Daar komen politici die eigenlijk zijn uitgeregeerd wekelijks samen tegen een zeer forse vergoeding om gezellig wat nieuwtjes uit te wisselen en de laatste roddels te delen. Onder het genot van een goed glas wijn natuurlijk. Die Kamer had haar nut kunnen bewijzen door recent het nieuwe pensioenplan terug te sturen naar de Tweede Kamer. Veel te omvattend om er even snel door heen te jagen, alleen om de wetenschap dat het in de nieuwe samenstelling van de senaat enige dagen later wel eens zou kunnen stranden. Een klap in het gezicht van de burger.

Bert Osendarp