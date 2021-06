’Halfblote man op straat onsmakelijk’

Premium Natuur

Li An werkt hard aan simpel doel: weer water drinken uit de rivier

Het lijkt een onbereikbaar doel; wereldwijd zomaar drinken uit de rivier. Maar we kunnen het opnieuw bereiken, is de vaste overtuiging van bedrijfskundige/universitair docent Li An Phoa. Maandag komt haar boek ’Drinkbare rivieren’ uit.