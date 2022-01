Brief 2 ’AOW niet voor iedereen’

Er zijn veel mensen met een hoog inkomen of een hoog pensioen die de AOW niet nodig hebben. Maak een wet dat de AOW inkomensafhankelijk wordt. De heer Drees heeft het zo bedoeld. Op deze manier kun je de AOW ers met weinig inkomen meer geven.

Het verhaal dat je er jaren voor je AOW hebt betaald klopt niet, het is geen premie die er is afgedragen. Als dat wel zo was geweest was het fiscaal aftrekbaar.

Aart Bijvoet,

Volendam

