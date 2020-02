’Den Haag blundert met marinierskazerne’

Bekijk ook: Mariniers beter af in Gelderland

De bouw en exploitatie in Nieuw Millingen zouden tientallen miljoenen goedkoper uitvallen dan in Vlissingen. Verder gelden alle nadelen van Zeeland niet voor deze lokatie.

Heeft men in Den Haag met een pijltje op de landkaart gegooid en kwam die neer in Zeeland of zo en toen besloten dat Vlissingen the place to be was? Ze zijn daar gek op allerlei berekeningen die voor de vreemste onderwerpen worden gedaan, maar het bouwen van een kazerne wordt zo maar unaniem besloten.

Met de mariniers en hun gezinnen wordt geen rekening gehouden en nu die dreigen te vertrekken en de boel in Zeeland afgeblazen is komt men met een betere lokatie op de proppen. Dichter bij Doorn, vele malen goedkoper zoals nu blijkt, dus vraag je je af als normaal denkende burger: hebben ze wel een gedegen onderzoek gedaan alvorens Zeeland als lokatie aan te wijzen?

De provincie Zeeland werd door de bouw al voortijdig op kosten gejaagd en wil hiervoor natuurlijk compensatie, hetgeen niet had hoeven gebeuren als men in Den Haag beter zijn werk had gedaan.

Mevr. Brugman, Lelystad