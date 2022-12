’Wangedrag fietsers’

Bellen, appen, oortjes in, geen of slechte verlichting, geen richting aangeven, veel te hard op de e-bike, tegen het verkeer in rijden... Automobilisten zijn zeker niet heilig, maar ik denk dat veel fietsers hun leven danken aan het reactievermogen van de automobilist… Het hart zit je soms in de keel als het net weer goed afloopt. En als dank kun je soms ook nog de ’middelvinge’ krijgen..

W. Hageman, Hillegom