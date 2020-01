Extra werk struikelblok

Het klinkt allemaal fantastisch. Goed voor de werkgelegenheid. Maar ik dacht dat er in veel beroepsgroepen geen personeel meer te vinden is. En nu meer bedrijvigheid hier naartoe halen betekent ook extra files en meer CO2-uitstoot. En het zorgt voor drukte in het openbaar vervoer, etc. Wie moeten dat extra werk verzetten? Nog meer mensen naar ons Nederland halen? Maar waar moeten ze wonen? En kan het onderwijs dat wel aan?

Laat de regering eerst eens de problemen oplossen met het onderwijs, de files, de gezondheidszorg, voedselbanken, woningnood, criminaliteit, etc.

Aafje van der Wiel