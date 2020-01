’Slechte verlichting bij mist’

Het betreft de volgende gebreken: kapotte kop- en achterlampen, brandende mistachterlichten, bermverlichting gelijktijdig met gedimd groot licht en niet brandende achterlichten. Dat laatste komt door de automatische verlichting die mist niet herkent, de bestuurder moet dan zelf het licht aandoen en die weet dat niet.

In zes uur rijden betrof het zeker een kleine honderd voertuigen. Jammer dat er geen Rijkspolitie meer is, die had hier vast wat mee gedaan. Iedereen een veilig jaar gewenst.

Harry Rijff