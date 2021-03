’Afwijzen van kernenergie onhoudbaar’

De negativiteit rondom kernenergie komt door de associatie met kernwapens. En daar is elk weldenkend mens tegen. Maar kernenergie is bewezen veilig. Zelfs na een enorme tsunami in Japan is er geen kernramp gekomen.

Het aantal slachtoffers door rampen met kerncentrales zijn gelukkig klein. Dit afgezet tegen de vele slachtoffers die in mijnen, gas- of olie-industrie werken en de slachtoffers van luchtvervuiling.

We moeten investeren in kernenergie en met grote inspanning zoeken naar het veilig opbergen van kernafval.

P. R. Diderik, Apeldoorn