Brief 1 ’Politiek waait met alle winden mee’

Alles moet tegenwoordig op stroom, alleen is de benodigde infrastructuur daarvoor nog niet altijd aanwezig. En dit is eigenlijk een lichtend voorbeeld van hoe de politiek in Nederland functioneert. Er zijn plannen en daarop wordt beleid ontwikkeld, maar of dit ook uitvoerbaar of de voorkeur heeft, wordt eigenlijk nooit meegewogen. De ontwikkelingen op lange termijn zijn daarbij al helemaal geen issue.

Zie bijvoorbeeld het asielbeleid, de huurmarkt, het energiebeleid en de stikstofaanpak. De politiek is een stuurloos schip zonder enig gevoel voor richting, met een kapitein die met alle winden meewaait. Een hopeloos perspectief eigenlijk.

Jan Pronk, Beverwijk