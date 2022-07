’Na jaren nog trauma van verkrachting’

Ik ben blij dat ze haar verhaal in de openbaarheid brengt. Het is zwaar als zoiets je overkomt en je mag en kan er niet openlijk over praten! Toen ik er eindelijk over ging praten werd het door de omgeving vaak niet serieus genomen. Opmerkingen als: hij zal het wel niet zo bedoeld hebben (?), het is al zo lang geleden, vergeet het maar weer snel etc. En ook wordt er vaak met medeleven gedacht aan de arme dader, wat voor impact het op zijn leven zal hebben als je met het verhaal naar buiten komt.

De omgedraaide wereld! Terwijl de gevolgen enorm zijn geweest voor mij! Het heeft mijn leven zo beïnvloed. Er zit een trauma dat niet zomaar weggaat. Pas een aantal jaar terug heb ik traumatherapie gehad en dat hielp wel, maar weg gaat het nooit.

Hoelang nog wordt in de samenleving geaccepteerd dat daders verdedigd en beschermd worden en slachtoffers in de kou staan?

