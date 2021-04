Ⓒ TLG

Chop chop, zei inspecteur Frost altijd in ’A Touch of Frost’. Ik zeg het nu ook, en wel tegen onze volksvertegenwoordiging in al haar geledingen. Het betekent ’Opschieten’ en ik moedig Den Haag ermee aan om als de wiedeweerga aan de slag te gaan met de dingen waar het in deze crisistijd werkelijk om draait.