In Het Vizier Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeker in de journalistiek

Door Arianne Mantel

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zeker in de journalistiek staan of vallen werkrelaties met vertrouwen. En dat heeft tijd nodig. Na dertig jaar denk ik te kunnen zeggen dat mijn werkrelaties ervan uitgaan dat een tip, een actueel onderwerp of primeur bij mij in goede handen is. Daardoor kon ik als medisch verslaggever deze week schrijven dat er een proef komt met een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Iets waar longartsen in heel Europa al jaren om vragen; de strijd tegen deze ziekte wordt nu meestal pas gestreden als deze al in een ernstige fase is.