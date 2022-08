’Houdt CDA de rug recht?’

Wat de achterban van CDA en VVD allang wisten begint nu ook in de coalitie door te dringen. De prijs voor een regeerakkoord met D66 is te hoog geweest. Principes en idealen moeten verdedigd maar niet ten koste van alles. De overheid heeft de komende tijd het vertrouwen van de burger harder nodig dan de kommavlinder. De planeet vergaat niet als de stikstofdoelen 5 jaar later gehaald worden. De overheid moet nu landelijk vertrouwen herwinnen want de stikstofrevolte wordt door meer burgers gesteund dan alleen de boeren. D66 was niet de grootste partij laat dat duidelijk zijn.

B. van Dam