Premium Het beste van De Telegraaf

Vooral in Azië CO2 beperken Onze energietransitie is verwaarloosbaar

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Op de site van World in Data staat een mooie werkgrafiek van de wereldwijde uitstoot van CO2. Je kunt er afzonderlijke landen in oproepen, en dat ook nog eens in de loop van de tijd. Het jaar 2022 is nog niet opgenomen, maar de data van 2021 geven een goed inzicht in de staat van de CO2-uitstoot.