’Gezeur om F1 in Zandvoort’

Allereerst moet het nog maar mooi weer zijn zodat er dat weekend überhaupt gasten komen. En het moet toch mogelijk zijn als er meer dan 100.000 mensen in Zandvoort komen een deel ervan in je bedrijf te halen. En dan zul je misschien dat weekend niet zo veel omzetten maar denk eens aan de reclame wereldwijd. Dat zal een veelvoud aan toeristen naar Zandvoort brengen zodat de omzet van deze strandtenten navenant zal toenemen. Dus in plaats van te klagen zou je dit ook als investering kunnen zien.

Hans Opdam,

Noordwijk