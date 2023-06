Uitslag Stelling: ’Ophouden met reguleren’

Een stemmer noemt het een ’luchtballonnetje’. „Gemeenten weten zelf prima hoe en waar zij sportvoorzieningen moeten realiseren, daar hebben ze geen minister voor nodig.” Een andere stemmer: „Ik zie de verhoging van de gemeentebelasting voor deze onzin alweer op de deurmat liggen.”

Wel vinden de meeste respondenten dat Nederlanders meer zouden moeten sporten. Een reactie: „Het gaat niet per se om meer sporten, maar om meer bewegen in het algemeen. Te voet of op de fiets gaan in plaats van met de auto.” Maar extra geld uittrekken voor het stimuleren van sporten, vindt een meerderheid niet nodig. „Je hebt echt niet veel nodig om te sporten. Spelen en touwtjespringen kun je ook in de speeltuin. Het weren van fastfoodketens uit gemeenten zou veel meer zoden aan de dijk zetten.” Een andere reactie: „Laat mensen eens een keer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. We verwachten dat de overheid alles regelt, maar het moet wel allemaal van ons belastinggeld.”

De meeste deelnemers vinden het niet nodig om sportclubs meer te ondersteunen. Sommigen stellen dat top (voetbal)clubs eerder een steentje mogen bijdragen aan de breedtesport. „Laat ze 70% van iedere transfersom bijdragen aan de ’gewone’ clubs.”

De meerderheid meent dat sport toegankelijk genoeg is voor iedereen. Een reactie: „Het is wel toegankelijk, maar de jeugd heeft gewoon geen zin om te bewegen.” Anderen vinden juist van niet. „Het is veel te duur geworden.” Iemand neemt het het zwembad. als voorbeeld. „Het is duur om een zwembad te exploiteren, maar een kaartje van acht euro maakt het niet aantrekkelijk om te gaan zwemmen.”

De minister noemt sport ’van enorm belang’. Daar is de meerderheid het mee eens. Vooral voor kinderen is sporten belangrijk, vinden respondenten. „Het leert jongeren omgaan met verlies en met anderen.”

Het antwoord op de vraag of gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor het realiseren van voorzieningen, laat een verdeeld beeld zien. Iemand die het er niet mee eens is: „Den Haag moet zich niet bemoeien met wat er op lokaal gebied gebeurt.” Een ander vindt dat gemeenten wel mogen bijdragen aan sporten voor mensen met een kleine beurs maar zich niet moet bemoeien met of mensen wel of niet gaan sporten.

Over de voorzieningen in de gemeente zijn de respondenten verdeeld tevreden. Een derde wel, een derde niet en een derde heeft er geen mening over. Iemand stelt dat gemeenten nu al verantwoordelijk zijn voor het kostbare aanleggen en onderhouden van sportcomplexen en schrijft: „De minister wil het allemaal een graadje beter. Dat is prima maar dan moet Den Haag de kosten betalen die hiermee samenhangen.”

Al met al gaan de plannen van de minister dus geld kosten. Slechts een kwart gelooft dat wanneer er meer geld vrijgemaakt wordt voor voorzieningen op lokaal niveau, er ook meer succes komt in de topsport. Een stemmer: „Topsport is totaal niet belangrijk. Mensen moeten gewoon matig bewegen, dat is het gezondst.”