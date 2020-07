Dit virus heeft alle tijd van de wereld

Het gaat nu wel erg snel. Wordt er in krantenartikelen nog steeds gerefereerd aan Covid-19 als het ’nieuwe’ virus, blijkt deze variant alweer uit de mode. De varkensgriep G4 EA H1N1 is vastgesteld bij, hoe verrassend, Chinese krulstaarten en blijkt gemakkelijk over te springen naar de mens. Volgens onderzoekers is het een potentiële kandidaat voor een nieuwe pandemie.