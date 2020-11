’Zure werkelijkheid’

Moeders woont al bijna 4,5 jaar bij ons, maar vanwege corona zorgen wij nu voor haar zonder enige externe hulp. Die wandelingen zijn voor ons van vitaal belang, zeker omdat wij al maanden in een zelfopgelegde quarantaine leven. Zuur is dat onze 16-jarige zoon dagelijks naar school moet zonder dat er sprake is van enige afstand op school en in de bus; daarom houden wij noodgedwongen thuis die afstand wel met hem. De omgekeerde wereld!

W. Bakker,

Sint Jansklooster