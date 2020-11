’FvD’ers wisten heel goed wat er speelde’

Het is niet voor het eerst dat de JFvD in opspraak komt in verband met opmerkingen van dien aard. Ook heeft Baudet hiervan nooit afstand gedaan, sterker nog, hij gaf sommigen juist promotie zoals Frederick Jansen.

Die verklaring van de (oud) bestuursleden die nu opgestapt zijn komen niet geloofwaardig over. Joost Eerdmans al helemaal niet. Iedereen wist dat dit speelde bij deze partij, het is vaak zat in het nieuws geweest, dus hij wist dit ook, en nu toch dit als excuus gebruiken?

Waarom trokken ze niet veel eerder aan de bel dan?

Linda Vermeulen

Heerhugowaard