’Keiharde maatregelen nodig tegen relschoppers’

Desnoods beide clubs niet toelaten tot Europees voetbal. Daarvoor andere clubs in de gelegenheid te stellen deze vrijkomende posities in te nemen. FC Twente financieel laten opdraaien voor de inzet van politie in het voetbalstadion. De KNVB moet FC Twente twee thuiscompetitiewedstrijden zonder publiek laten spelen. Bovendien bij twee uitwedstrijden van FC Twente geen fans toelaten. Stevige maatregelen die voor aanvang van de Europese en de landelijke competitie relschoppende fans in het gareel moeten krijgen. De voetbalclubs kunnen ook een screening houden onder hun fans en op voorhand relschoppende fans de toegang tot het wedstrijden te weigeren. Keiharde maatregelen zijn dringend noodzakelijk om de echte fans van voetbal te kunnen laten genieten. Het voetbal te verschonen van relschoppers.

B. Huisman