Uitslag Stelling: ’Overstappen moet blijven’

Energiemaatschappijen bieden nu geen vaste contracten aan, omdat consumenten voor slechts een paar tientjes naar de concurrent gaan. De bedrijven zeggen hierbij in te schieten. Maar velen zijn het hiermee dus oneens. Eén respondent vindt: „Hoezo moeten we energiemaatschappijen tegemoetkomen? Zij kunnen uitstekend hun broek ophouden, doordat ze in de voorgaande jaren miljarden winst hebben opgestreken.” Een andere stemmer stelt: „De consument heeft recht op keuze en goede dienstverlening. Makkelijk overstappen hoort daar dus bij.” En een derde respondent meent weer: „Het kost echt geen paar tientjes om over te stappen, maar een paar honderd euro.”

De meesten weten niet of een vast contract nu gunstig is. Een enkele energieleverancier levert inmiddels al stroom en gas onder het prijsplafond dat de overheid heeft ingesteld. Een respondent schrijft: „Nog te veel huishoudens hebben een vast contract tegen de prijzen van voor de gascrisis. De prijs is nog steeds te hoog om die lage vaste contracten te compenseren.” En één van die vaste contractanten vertelt: „Ik heb geluk dat ik voor vijf jaar een contract heb afgesloten tegen de oude prijs. Nu krijg ik commentaar dat het niet eerlijk is dat ik de oude prijs nog heb.”

Bijna niemand vindt het eerlijk als de opzegvergoeding van vaste energiecontracten omhoog gaat. „Energiemaatschappijen zeggen dan wel dat ze er niet mee uit kunnen, maar de risico’s voor consumenten zijn veel hoger”, klinkt het. Iemand anders vult aan: „Het lijkt wel of het maar een kant op mag werken. Consumenten lopen alle risico’s, terwijl voor de energiemaatschappijen dit allemaal wordt afgevangen. En dat terwijl die dikke winsten maken.” Weer een andere respondent is het daarmee oneens: „Contract is contract, dus logisch als je moet betalen als je het wilt openbreken.”

De meesten vinden toch dat energiebedrijven verplicht moeten worden om weer vaste contracten aan te bieden. Een meerderheid zou namelijk graag een vast contract willen hebben. „Als je een vast contract neemt, dan koop je zekerheid. Fijn om iedere maand te weten waar je aan toe bent”, klinkt het. Maar een respondent vindt dit niet kloppen met marktwerking. „Je kunt geen marktwerking propageren en tegelijkertijd zoiets van overheidswege dan verplichten.”

Maar een meerderheid is ertegen dat energie aan de vrije markt wordt overgelaten. Zo zegt een stemmer: „Elektriciteit en gas moeten weer nutsvoorzieningen worden en gerund door de overheid. Het hoort tot de eerste levensbehoeften.” En een andere reactie daarover: „Nationaliseren die hap. Ingrijpen in marktwerking zorgt alleen maar dat die energiebedrijven nog geld naar zich toetrekken.”

De prijzen van gas en stroom dalen nu weer, maar de meeste respondenten houden de prijzen echter nauwlettend in de gaten. De energienota blijft voor velen een bron van zorg, maar het gros van de deelnemers is blij met het prijsplafond, alhoewel sommige respondenten liever alternatieven zien.