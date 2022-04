’Rechtstreeks kopen bij de boer’

Door alle prijsverhogingen van met name de eerste levensbehoeften en de verwachting dat dit niet snel zal afnemen, lijkt mij het een goed idee om ’oude’ verkoopsystemen van stal te halen. Namelijk verkoop van vooral groente en fruit rechtstreeks via de boeren en groente/fruittelers. Dat is goed voor de portemonnee van deze producenten en mensen met een kleine beurs. Omdat tegenwoordig de prijzen gedicteerd worden door een handjevol grootgrutters kunnen de mensen dan profiteren van de gehanteerde grote marges. Hoewel de weekmarkt nu ook meer klanten trekt, moeten ook zij via tussenhandel inkopen en is er daardoor in de prijzen maar weinig speelruimte t.o.v. de supers.

C. Klerk, Weert