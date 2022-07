’Overheid in gebreke bij huizenmarkt’

Kennelijk niet voor de overheid want die rust op zijn lauweren en maakt weinig haast met de aanpak van de stikstofproblematiek, die huizenbouw verhindert in veel gebieden. Er worden veel vluchtelingen toegelaten die allemaal huizen willen die er niet zijn. Woningen ’verkameren’ wordt in steeds meer gemeenten verboden. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wat er gebouwd kost erg veel geld zodat starters en ouderen die willen verhuizen dat niet kunnen betalen. Huren is dermate duur dat iedereen wil kopen dus het aantal mensen dat wil kopen stijgt. Bovendien wordt kopen nog steeds bovenmatig gesubsidieerd. Huiseigenaren kunnen met een huis als onderpand geld lenen voor verduurzaming etc. terwijl huurders daar fikse rentes op betalen. Er worden waanzinnige hypotheken verstrekt zodat bij het kleinste zuchtje tegenwind de banken in de stress raken.

De overheid heeft genoeg knoppen om aan te draaien maar wil niet omdat ze aan een oververhitte woningmarkt grof geld verdient. Dat geldt al tijden en zal echt niet veranderen.

B. van Dam, Leiden