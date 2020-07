Brief 1 ’Stop subsidies aan milieuclubs’

Het enige wat KLM-personeel te verwijten valt, is dat ze door keihard werken een bloeiend en meestal winstgevend bedrijf in de lucht hebben gehouden en daarmee voor miljarden aan de belastingpot hebben bijgedragen.

Gaan we dit vergelijken met milieuclubs als Urgenda en Greenpeace, kunnen we constateren dat zij slechts geld uit de belastingpot hebben weten te halen. Met dit geld hebben zij er lustig op los geprocedeerd en de staat gedwongen om kolencentrales te sluiten en miljarden subsidies uit te geven om biomassacentrales te bouwen. Zoals we nu weten, is dat weggegooid belastinggeld. Zou het niet rechtvaardig wezen dat we die subsidies aan milieubewegingen stopzetten?

Dirk Appel, Marken

