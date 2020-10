Verpleegkundigen worden als domme handen gezien

Hij heeft wat meer ademruimte nu het aantal ziekenhuisopnames minder hard stijgt, zegt Ernst Kuipers vrijdag in de krant. Dat is mooi nieuws. Ik hoop dat de hardwerkende baas van het Erasmus-ziekenhuis die ademruimte goed gebruikt. Dat hij een paar dagen wegblijft van de camera’s en microfoons en zich even opsluit in zijn kantoor om te bedenken wat hij zélf kan doen om te voorkomen dat het weer te druk wordt in zijn winkeltje.