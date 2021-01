’Wisselvallige rechtspraak’

De rechtspraak heeft in ons land veel weg van een tombola. Als (nu gepensioneerd) rechtbankverslaggever is me opgevallen dat er steeds vaker een groot contrast is tussen de uitspraak van de rechtbank en vonnis door het gerechtshof, schrijft Peter ten Cate.

Zo werd de verdachte in de Deventer moordzaak in 2000 eerst vrijgesproken en daarna in hoger beroep tot 12 jaar veroordeeld. Ook nu weer met de moeder van het meisje Sharleyne in Hoogeveen: eerst vrijspraak en maandag veroordeeld tot bijna tien jaar celstraf. Ook omgekeerd komt het voor dat een verdachte van de rechtbank een lange celstraf krijgt, die in de ‘herkansing’ door het gerechtshof in vrijspraak verandert. Ik vind die verschillen te groot.

Peter ten Cate, Deventer