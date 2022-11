Premium Het beste van De Telegraaf

Geradicaliseerde mensen worden met te veel tolerantie behandeld

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Brussel ontwaakte vrijdagmorgen in shock. Een geradicaliseerde moslim vermoordde donderdagavond een jonge politieagent van amper 29 met een messteek in de hals, terwijl hij Allahu Akbar schreeuwde. Een tweede agent raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Eerder die dag had de dader zijn intenties al kenbaar gemaakt. Hij had de politie openlijk bedreigd en zelfs gevraagd om opgenomen te worden. Toch werd hij niet aangehouden, hoewel hij een zwaar gevangenisverleden had én geregistreerd stond als gevaarlijke extremist. Wat moet je tegenwoordig doen om als crimineel als gevaarlijk te worden beschouwd?