Ziekenhuizen, scholen, energievoorzieningen etc. worden kapot geschoten, er komt geen einde aan. De NAVO levert wapens maar dit is niet afdoende. Ook het westen wordt hard geraakt. Een vluchtelingenstroom van grote omvang, natuurlijk moeten wij die mensen helpen. Daarnaast een grote energiecrises die veel mensen raakt. Is het niet eens tijd voor de NAVO om hard in te grijpen? Verklaar Rusland de oorlog met als voorwaarde dat er geen kernwapens worden ingezet, behalve als Rusland hiermee begint. Geef ze 24 uur om zich terug te trekken. Zo niet dan doorpakken. Defensie in Rusland is zo zwak dat binnen een paar dagen Moskou, privé paleis Poetin en alle luchthavens en essentiële militaire infra bezet zijn. Bezet staatsmedia en laat het volk in Rusland de ellende in Oekraïne zien, gooi internet open. Grote kans dat Poetin op de vlucht gaat, zo niet vervolg hem voor oorlogsmisdaden. Op de huidige voet doorgaan is geen optie meer. De NAVO moet een grens trekken.

Marinus Krijger