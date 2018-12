Uitslag Stelling: Turkije hoort niet bij Europa

De argumenten tegen toetreding zijn zeer divers. De culturele verschillen spelen een grote rol. "Turkije is te Aziatisch georiënteerd en mist totaal de aansluiting met Europa." En "Turkije is een Aziatisch land en gedraagt zich daar ook naar, dus hoort het niet bij Europa." Of "We zitten toch niet te wachten op een land met een totaal verschillende cultuur."

Er zijn ook veel lezers die juist wel culturele voordelen zien. "De jeugd in Turkije is modern en dynamisch. We mogen ze niet in de steek laten. Turkije zal in tegenstelling tot veel voormalige Oostbloklanden een aanwinst zijn voor Europa." Sommigen vinden het een goede zaak omdat: "Er komt een grote jonge en goed-opgeleide bevolkingsgroep bij die de vergrijzing van Europa tegen kan gaan."

Islam

Het grootste bezwaar van tegenstanders van Turkije bij Europa is het islamitische geloof. "De islam hoort niet thuis in Europa. En Erdogan wil deze maar al te graag opdringen aan Europa." Anderen gaan nog een stapje verder. "Toetreding zou de grootste stap worden om Europa onder het juk van de islam te krijgen. Dit moet gewoon voorkomen worden."

Een ander ziet de toetreding van een islamitisch land als een verrijking. "Het zou een symbolisch gebaar zijn, dat het Westen de islamitische landen respecteert. Het zou de wereldvrede een grote impuls geven."

Sterke economie

De Turkse economie is een van de snelst groeiende in de wereld. Toch denken de lezers niet dat Europa daarvan kan profiteren als de Turken EU-lid worden. Wel andersom. Ze zien meer nadelen voor Turkije dan voordelen. "Een nadeel voor Turkije is dat ze mee moeten betalen aan de schulden van andere Europese landen, zoals Griekenland en Spanje." En "het zal de economie van Turkije verslechteren".

Voorstanders van Turkije als EU-lid zien juist de grote economische voordelen. "Een groot land met een sterke economie. Daar kan Europa nog veel van leren." "Met Turkije in de EU vormen we een sterker blok tegen de VS en China." Een ander vindt het een voordeel "omdat andere landen kunnen profiteren van Turkije. Een nadeel voor het land zelf is dat er allemaal Polen naar toe gaan om te werken."

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Eamon Gilmore, zei van de week nog dat de toetreding van Turkije een gunstig effect zal hebben op de mensenrechten aldaar. De deelnemers aan de stelling denken daar heel anders over. "Het kan gewoon niet zo zijn dat een land dat zo omgaat met zijn burgers lid van Europa kan worden." Een ander vindt het een voorwaarde voor er weer met Turkije gesproken gaat worden. "Eerst de mensenrechten en de democratie op orde brengen. En dan pas praten."

Sommige lezers vrezen dat het afgelopen is met de goedkope vakantie als Turkije een Europees land wordt. "Het is geen goedkoop vakantieland meer als ze de euro invoeren." Voor anderen kleven daar juist weer voordelen aan. "Dezelfde munteenheid en geen visum meer." Een ander vindt mensen hypocriet die tegen toelating van Turkije zijn "maar er wel naar toe gaan, omdat het zo goedkoop is".

Duidelijk

Op de vraag of u zich Europeaan voelt, zegt twee derde heel duidelijk: "Nee! De hele Europese eenwording is een groot fiasco. Dus stoppen en zeker niet uitbreiden met nog meer probleemlanden."