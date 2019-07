’Keuze voor Johnson twijfelachtig’

Of de Engelsen daar gelukkig van worden is twijfelachtig. Hij is de overtreffende trap van Trump. In alle opzichten. Johnson stevent af op een harde no deal-Brexit. Hij gaat er met gestrekt been in.

Een overeenkomst of zelfs maar enige tegemoetkoming ziet hij als een zwakte. Ik ben dan ook bang dat de Engelsen veel spijt gaan krijgen van zijn desperate optredens. Dad's Army en No Panic zijn voorgoed verleden tijd. Met zo'n premier creëer je alleen maar vijanden.

Jan Muijs, Tilburg